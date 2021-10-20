Молочка готова подорожать: объемы производства падают – себестоимость растет

Молочная отрасль в России оказалась в сложной ситуации – рыночная цена на продукцию повышалась медленнее, чем себестоимость ее производства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил директор департамента национального Союза производителей молока «Союзмолоко» Алексей Воронин сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом он обратил внимание, что на этом фоне темпы роста производства молочной продукции заметно снизились.

«Производители столкнулись с серьезным повышением себестоимости. На текущий момент разница с прошлым годом сохраняется на уровне 16-18% по себестоимости, а по сравнению с предпандемийным 19-м годом – разница доходит до 28%. В то же время рост отпускных цен на сырое молоко составил около 10%», – уточнил Воронин.

По его словам, сложности начались после девальвации рубля в марте прошлого года, далее – серьезное повышение цен на корма, удобрения, электроэнергию и трудовые ресурсы, что привело к значительному сокращению производства молока.

«В итоге мы замечаем серьезное замедление темпов роста производства товарного молока. Если в предыдущие годы мы прирастали примерно на миллион тонн или 4-5% год, в текущем году мы ожидаем прироста не более 1% – 150 тысяч тонн. Связано это с тем, что сельхозпроизводители сильно потеряли в рентабельности – кто-то вынужден уходить, забивая практически поголовье. В этом году темпы снижения поголовья ускорились и составляют 1,7%. За последние годы это один из самых высоких темпов», – констатировал представитель «Союзмолоко».

Воронин также обратил внимание, что из-за высокой стоимости кормов снижается продуктивность, и проблемы приобретают долгосрочный характер, так как на одном поголовье «вернуть продуктивность в случае появления ресурсов, практически невозможно».

«Совокупность этих факторов приводит к тому, что мы фактически затормозили набранные темпы выхода на уровень продовольственной безопасности, и в текущем году мы вряд ли нарастим нашу продовольственную независимость, и доля импорта на рынке сохранится на уровне порядка 16%, как это было и по прошлому году», – заключил он.

По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. – 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. По оценкам независимых экономистов, рост цен на продовольствие в реальности гораздо выше.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.10.21

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