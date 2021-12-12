Организаторы пикета против QR-кодов угрожают привлечь на свою сторону военных (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге проходит массовый пикет против QR-кодов. Мероприятие было согласовано, но вместо центра города в МОБе предложили активистам парк на юго-западной окраине Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, на пикет пришли представители левых организаций (очень много красных флагов), а также общественных организаций, которые уже отмечались на предыдущих подобных акциях.

Например, активисты «Роднадзора» собирают подписи, чтобы провести референдум против QR-кодов. «Чтобы пойти с вопросом в ЦИК, нас должны поддержать 50% субъектов. Сейчас надо собрать 5% подписей (в городе). После этого проведем референдум. Привитые должны нас ненавидеть и доносы писать», – рассказала нашему корреспонденту активистка «Роднадзора».

Организатор пикета, юрист Иван Волков, заявил, что перед мероприятием общался с военными, и, по его мнению, они «должны встать на сторону народа». Также он предлагает привлечь к акциям «чеченцев» и «афганцев».

Собравшиеся собирают подписи под обращением к силовикам, чтобы те проверили деятельность Росздравнадзора на предмет нарушения прав граждан РФ. «Пишем в прокуратуру, Краснову и в следственный комитет. Росздвравнадзор написал письмо в прокуратуру и следственный комитет, что надо выявлять компании и людей, которые не вакцинированы. Привлекать их к ответственности. Так вот мы пишем в прокуратуру и СК, чтобы привлечь Росздравнадзор», – говорит участница пикета. В обращении люди указывают свои фамилии, телефоны, место работы. Некоторые пришли с детьми.

Под конец мероприятия организатор предложил создать комитет народного спасения, а также направить в Госдуму обращение с требованием выйти из ВОЗ. Полицейские по-прежнему не вмешиваются в происходящее.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Евгения Вирачева

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