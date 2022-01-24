На Средний Урал пришла первая партия детской вакцины «Спутник М»

Сегодня утром в Свердловскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» – 2400 доз. Сейчас региональный минздрав распределяет препарат по детским больницам. Об этом рассказал в своем инстаграме губернатор Евгений Куйвашев.

Как уже сообщал «Новый День», вакцинация детей от 12 до 18 лет будет добровольной. Родители дают согласие на постановку прививки ребенку в возрасте до 15 лет, более взрослые дети принимают решение сами.

В Екатеринбурге уже некоторое время проводится предварительный анализ количества желающих вакцинироваться. Не исключено, что прививать детей будут прямо в школах, но только в тех, где обеспечены подходящие для этого условия и с разрешения Роспотребнадзора.

Напомним, 14 января «Новый День» провел опрос о вакцинации подростков на улицах Екатеринбурга. Подавляющее большинство опрошенных не хотят вакцинировать детей, но есть и такие, кто «на 100%» уверен, что это необходимо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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