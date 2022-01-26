В Екатеринбурге 8 тысяч родителей дали согласие на вакцинацию подростков

8 тысяч заявлений на вакцинацию подростков от Covid-19 подано в Екатеринбурге, сообщил региональный оперштаб (накануне сообщалось о 5 тысячах таких заявлений).

«В первую очередь вакцинация проводится в школьных медкабинетах. Так, 26 января прививки сделали ученики екатеринбургского лицея № 88», – говорится в сообщении.

Напомним, в Свердловскую область поступило 2400 доз вакцины «Спутник М». Она предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Как уже сообщал «Новый День», одной из первых поставила прививку дочь замминистра здравоохранения Екатерины Ютяевой. По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, дети – самая уязвимая группа для заражения штаммом «омикрон», так как они не привиты.При этом по результатам опроса «Нового Дня» уральцы пока не готовы поставить прививку своему ребенку.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»