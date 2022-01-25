В Екатеринбурге 5 тысяч родителей дали согласие на вакцинацию детей

В Екатеринбурге началась добровольная вакцинация школьников от коронавируса. Около пяти тысяч родителей уже дали согласие на прививку, сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Однако пока неизвестно, когда вакцинация подростков станет массовой. Чиновник пояснил, что прививки детям смогут поставить в поликлиниках по месту жительства в случае дистанта. Также планируется организовать вакцинацию в учебных заведениях, но это будет только после того, как пик заболеваемости пройдет.

Напомним, в Свердловскую область поступило 2400 доз вакцины «Спутник М», которую распределили по детским больницам. Креков сообщил, что в ближайшее время ожидаются новые поставки. По словам вице-губернатора, на сегодняшний день дети – самая уязвимая группа для заражения штаммом «омикрон», так они не привиты. Чаще всего инфекцию подхватывают подростки в возрасте 14-15 лет, в общей структуре заболевших они составляют 15%. Также растет число детских госпитализаций с Covid-19. Тем не менее массового экспресс-тестирования школьников в области не планируется.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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