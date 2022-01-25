Вакцинация подростков началась с дочери замминистра здравоохранения

В Свердловской области началась вакцинация детей от 12 лет против Covid-19. Среди первых, кто поставил прививку, была Валерия, дочь замминистра здравоохранения Екатерины Ютяевой.

«Это собственное желание дочери, – цитирует чиновницу ДИП. – Она видит, насколько тяжело, насколько сложно, смотрит новости, слышит рассказы и понимает, что вакцинация на сегодняшний день – единственный способ профилактики новой коронавирусной инфекции. Сейчас дети начинают болеть более тяжело, являются переносчиками инфекции: приходя домой, и заражают своих мам, пап, бабушек и дедушек».

Сама Валерия сказала: «Поставила, чтобы в первую очередь обезопасить себя и других, потому что коронавирус только усиливается. Я много с кем разговаривала, кто-то сомневается. Надеюсь, когда-нибудь мы придём к тому, что большинство будет привито и мы сможем спокойно ходить в школу, не опасаясь того, что нас опять посадят на дистанционку».

Напомним, накануне инстаграм губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева взорвался после поста о поставке детской вакцины от коронавируса «Спутник М» в регион. Люди возмущены планами властей начать вакцинацию несовершеннолетних, несмотря на заверение главы Среднего Урала о том, что она будет добровольной. Многие считают, что людей будут принуждать. Некоторые потребовали, чтобы губернатор сначала привил своих детей или внуков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»