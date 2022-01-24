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Понедельник, 24 января 2022, 11:25 мск

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«Руки прочь от детей, коли своим внукам!» Уральцы ответили губернатору на старт кампании по вакцинации подростков

Инстаграм губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева взорвался после поста о поставке детской вакцины от коронавируса «Спутник М» в регион. Люди возмущены планами властей начать вакцинацию несовершеннолетних, несмотря на заверение главы Среднего Урала о том, что она будет добровольной. Многие считают, что людей будут принуждать.

«У нас и взрослая вакцинация абсолютно добровольно – не укололся, на работу не пускают (энергетика). Никакого принуждения. Я очень надеюсь, что пройдет время, и вы поймёте масштаб ваших злодеяний», – пишет virza77.

Уральцы считают, что непривитых детей могут лишить права на образование. «Добровольная? Потом скажут, без прививок в школу нельзя», – считает ksyusha108.

Некоторые уверены, что всех, кто не привит от коронавируса, через некоторое время отправят учиться дистанционно. «Пока добровольная, потом через полгода, начнётся «не привитые дети на дистант», – уверена _katya_tom.

Большинство комментаторов требуют не ставить «Спутник» детям и считают, что никто из уральских родителей не давал согласия на вакцинацию подростков. «Вот врать не надо о большинстве! Ни один здравый человек не дал согласие!» – пишет salahoff1.

Свердловчане буквально изрыгают проклятия в адрес губернатора. «Гореть в аду, Бог еще не отменил. Детей не трогай!» – восклицает stanislav_vladimirov.

Некоторые поклонники теорий заговора считают, что речь идет о некой кампании по сокращению населения. «Это генная инженерия от Билла Гейтса разлитая в баночки с лейблом «Спутник М». Родители! Берегите детей от этой отравы!» – призывает jazzmaninusa.

Напомним, в регион поступило 2400 доз подростковой вакцины, которую можно применять несовершеннолетним от 12 лет, причем с 16 лет согласия родителей на прививку не требуется – от коронавируса или от любой другой болезни.

Уральцы о вакцинации детей

Екатеринбург, Елена Сычева

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