В России стало больше сторонников детской вакцинации от Covid-19, но свыше 65% россиян – против

За последние три месяца выросло число россиян, готовых привить своих детей от коронавируса. Доля родителей, поддерживающих вакцинацию детей, увеличилась с 26% до 33%, но они остаются в меньшинстве. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob. Число противников вакцинации своих детей сократилось с 74% до 67%.

Согласно данным исследования, однозначно готовы вакцинировать своего ребенка 11% родителей, 22% склоняются к такому шагу. В своих комментариях респонденты указывают, что принять подобное решение их нередко заставляет увеличение случаев тяжелого течения Covid-19 у детей.

Против вакцинации детей выступают 67% опрошенных родителей. 32% точно не собираются прививать детей, еще 35% скорее не планируют этого делать. Опрошенные чаще всего объясняют свою позицию недостаточным, по их мнению, испытанием вакцины.

Исследование показало, что решение о вакцинации нередко зависит от того, привиты ли сами родители. Не прочь вакцинировать детей 15% привитых родителей и 2% невакцинированных. Категорически против – 62% непривитых матерей.

Опрос проводился 20-24 января в 185 населенных пунктах во всех федеральных округах России среди 500 родителей детей в возрасте 12-17 лет.

Надо отметить, что российская вакцина от Covid-19 для подростков поступила в оборот на этой неделе. Препарат «Спутник М», который будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет, был зарегистрирован Минздравом РФ 24 ноября. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Накануне Минздрав России выдал разработчику препарата – Центру Гамалеи – разрешение на проведение клинических испытаний вакцины. Центр проведет три фазы испытаний по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности «Спутника М». Тестирование продлится до 31 декабря 2023 года. В нем будут участвовать 2200 добровольцев.

Москва, Наталья Петрова

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