Родителей школьников начали опрашивать, готовы ли они привить ребенка от Covid-19

В Свердловской области в школах начали проводить опросы среди родителей: готовы ли они вакцинировать детей старше 12 лет от коронавируса, когда вакцина появится? В региональном оперштабе пояснили, что если такое и происходит, то это – инициатива самих директоров и учителей. Никаких указаний «сверху» пока не поступало. О таких опросах рассказывают сами родители. По их словам, никто ничего не навязывает, но просят ответить: если вакцина поступит, согласны ли они привить своего подростка?

Сегодня информацию прокомментировал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. «Не надо искать в темной комнате черную кошку. Никаких централизованных указаний не поступало. Люди в системе образования работают не первый и не второй год. В том числе, они регулярно работают с вакцинацией от различных инфекционных заболеваний, в первую очередь – от гриппа. И знают, что нужно заранее поинтересоваться, сколько родителей согласны вакцинировать ребенка от того же гриппа, чтобы медработник школы имел понятие – сколько потребуется доз вакцины, – заявил на брифинге Павел Креков. – Никаких указаний школам не было. Но и запрещать проводить такие опросы мы не будем».

Чиновник еще раз подчеркнул, что вакцинация подростков старше 12 лет будет добровольной. Прививки им будут ставить только с согласия родителей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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