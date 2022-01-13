Вакцина от коронавируса для подростков станет доступна на следующей неделе

В России вакцина от Covid-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявлял, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.

Вакцина от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет, была зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Москва, Зоя Осколкова

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