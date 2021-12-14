Опрос: согласны ли вы на прививку от Covid-19 для своего ребенка

Предстоящая в России кампания по вакцинации от коронавируса детей вызывает неоднозначную реакцию общества и специалистов. С одной стороны, власти заверяют, что прививка будет исключено добровольной, с другой – специалисты говорят об отсутствии необходимости массовой вакцинации юных россиян непроверенным препаратом. При этом родительское сообщество опасается манипуляций и негативных последствий для детей.

Накануне в Госдуме вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что вакцина от коронавируса для детей от 12 до 17 лет поступит в гражданский оборот в конце декабря. Представитель правительства заверила, что прививать подростков можно исключительно добровольно и с согласия родителей, а требовать обязательные ПЦР-тесты от детей никто не может. Голикова подчеркнула, что законопроект о введении QR-кодов общественных местах юных россиян не коснется.

«Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей, поэтому, если где-то есть случаи ПЦР-тестирований детей, передайте это [главе Роспотребнадзора] Анне Юрьевне [Поповой]», – цитирует Голикову ТАСС.

В то же время академик РАН Николай Зверев выступил категорически против вакцинации от коронавируса детей. «Я категорически против начала вакцинации детей. Как человек, много лет занимающийся этой проблемой, я совершенно не согласен с коллегами. Да, дети некоторые болеют. Да, эти дети иногда умирают. Но давайте проведем анализ, что это за дети. Это дети с тяжелыми хроническими заболеваниями. В вакцине записано – осторожно при сахарном диабете, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях. А это именно те дети, которые болеют тяжело, и от этого умирают», – констатировал он.

Ученый подчеркнул, что такого понятия, как детская вакцина, не существует. «Вот мы начинаем в роддоме прививать только что родившегося ребенка. Мы потом этой же вакциной – школьника, взрослого человека, старика, и мы что где-то разводим, что-то с ней делаем… то есть, она (вакцина) или работает, или не работает. Какие аргументы и какая разница между 17-летним мальчиком и 18-летней девочкой? Почему ей будут колоть полную дозу, а ему пятую часть? Говорят, чтобы уменьшить число осложнений. Значит, осложнения есть. Они есть, и мы это знаем», – пояснил Зверев, уточнив, что не против вакцинации в принципе, но в данном случае возникает слишком вопросов, а главный принцип врача – не навреди.

«Поверьте, я и дедушка уже, и прадедушка, у меня девять внуков, двое детей – они все привиты от того, что нужно. Но я, когда агитирую за прививки, я точно знаю, что никакого вреда не будет. Сейчас мы в этом не уверены. А когда не уверены, все-таки первая заповедь врача – не навреди», – заключил Зверев, выступая в Госдуме.

Глава движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева со своей стороны подчеркнула, что власти потеряли доверие россиян, слишком часто меняя Covid-правила, в том числе для детей. «За последний год представители органов власти так часто меняли свои показания и заявления в отношении вакцинации детей от Covid, что у нас как у родителей просто не стало никакого доверия к тому, что говорят. Нам сейчас говорят, что вакцинация носит исключительно добровольный характер, но мы на примере наших старших детей, которые ходят в колледжи и вузы видим, что никакого добровольного характера для посещения учебных заведений это не имеет под собой… Соответственно, аналогии вполне уместны. Нет никаких проблем, так или иначе, распространить это действие с колледжей и вузов и на обычные школьные заведения», – подчеркнула Гориславцева на заседании круглого стола в Госдуме.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: Вы согласны поставить прививку от Covid-19 своему ребенку?

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Москва, Светлана Антонова

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