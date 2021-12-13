«Нет доверия»: россияне требуют от власти четких и ясных ответов о ковид-вакцинации детей

Россияне, у которых есть дети, не доверяют действиям властей по борьбе с коронавирусом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева сегодня на круглом столе в Госдуме. По ее словам, несколько месяцев родители вынуждены судиться с правительством Москвы даже по поводу ИХА-диагностики детей.

«Это тот самый случай, когда нельзя, но очень хочется… И нам правительство Москвы попыталось выдать на гора информацию, что очевидная диагностическая медицинская процедура, инвазивная, совершаемая с помощью велюр-тампона, связанная с забором биологического материала из носоглотки, – это ни что иное, как бытовая процедура. То есть, никак не связанная с медициной. У нас распоряжение Росздравнадзора, распоряжение Минздрава, регуляторные документы для правительства Москвы в этом случае абсолютно не указ. И, соответственно, это тоже вызывает у родителей волну негодования. Поэтому мы сейчас с правительством Москвы судимся. И сейчас группа родителей подала даже заявление в апелляционную инстанцию в суде для того, чтобы опровергнуть вынесенное судом первой инстанции решение о том, что все законно – и это чисто бытовая процедура, она никак не ограничивает прав наших детей», – пояснила Гориславцева.

Глава родительского объединения также обратила внимание, что власти потеряли доверие россиян, слишком часто меняя Covid-правила, в том числе, для детей. «За последний год представители органов власти так часто меняли свои показания и заявления в отношении вакцинации детей от Covid, что у нас как у родителей просто не стало никакого доверия к тому, что говорят. Нам сейчас говорят, что вакцинация носит исключительно добровольный характер, но мы на примере наших старших детей, которые ходят в колледжи и вузы видим, что никакого добровольного характера для посещения учебных заведений это не имеет под собой… Соответственно, аналогии вполне уместны. Нет никаких проблем, так или иначе, распространить это действие с колледжей и вузов и на обычные школьные заведения», – подчеркнула она.

«Вообще-то разработка и испытание вакцины на детях по основанию пункта 5 статьи 43 федерального закона №61 об обращении лекарственных средств вообще не должна была даже начинаться до окончания всех фаз клинических исследований на взрослых. У нас есть умные биологи, медики среди родительского сообщества – они это обнаружили… Тем не менее, летом испытания начались. Буквально 150 дней и вот у нас уже свежеиспеченная вакцина. И вообще, у нас вопрос. Что стало причиной такой экстренной разработки вакцины? Это может быть какая-то особая смертность среди детей? Какая-то особая тяжесть течения заболевания? Ну вот Covid просто косит нам детей такой жуткой жатвой, и вот, может, мы чего-то просто не знаем, нам просто этого не рассказывают. И поэтому у нас вопросы конечно же к регуляторам», – пояснила Гориславцева.

Глава «Объединение родителей» заявила, что ее организация неоднократно обращалась в Минздрав и Роспотребнадзор «с целой кучей вопросов», и так и не получило «внятных ответов». «К сегодняшнему мероприятию нам Минздрав направил достаточно развернутое объяснение. И что же нам удалось из него вычислить? За период с 31 декабря 2019 года по 25 октября текущего года, по данным Всемирной организации здравоохранения, суммарная смертность во всех возрастных категориях от нуля до 24-х, почему-то, лет, подчеркиваю, смертность от Covid составила доказанных 10 тысяч 148 случаев. Вдумайтесь с эту цифру, 10 тысяч по отношению к миллиарду восьмистам миллионов детей, проживающих на нашей планете», – подчеркнула она.

При этом Гориславцева обратила внимание, что в ответе Минздрава данных по детской смертности в России не приведено. «В одном из ответов все-таки эта цифра как-то проскочила. Правда, в данных за 20-й год. Там было указано, что за 20-й год в России от Covid умерло 40 человек детей. Что такое 40 человек детей по отношению к 33 миллионам человек детей? Вот я профессиональный антикризисный управляющий. Я оцениваю всегда риски математически. Ну и вот математически… Каково это соотношение 0,0001%? Это одна десятитысячная процента. Это сопоставимо со статистической погрешностью. Вот статистика детской смертности от онкологии в России составляет 40,5 случаев на сто тысяч населения – это 0,4%. То есть риск умереть от онкологии у наших детей в разы выше, чем от коронавирусной инфекции», – констатировала глава родительского объединения.

«Вот поэтому я хочу, чтобы мне как матери хоть кто-то из медиков, из Минздрава, из Роспотребнадзора мог аргументировано объяснить с цифрами и фактами в руках… Так зачем при таких ничтожных показателях мне нужно вакцинировать мою 15-летнюю дочь? Вот что? Это очень серьезное заболевание, оно действительно как-то серьезно влияет на детей? Это действительно такая высокая угроза, что господин (Александр) Гинцбург (директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи) в своем выступлении сказал, что родители, которые отказываются прививать детей, благополучно – преступники? Это очень серьезное обвинение. И как любое другое обвинение, брошенное в лицо родителям. Оно должно быть доказательным. Поэтому мы ждем откровенного разговора, мы ждем все-таки точных, конкретных цифр, мы ждем результатов российских исследований, а не попыток прикрыться какой-то статистикой ВОЗ», – подчеркнула Гориславева.

«Мы хотим видеть, что происходит у нас, в России! Мы этого пока не наблюдаем. Поэтому конечно же мы не можем говорить, что у нас, как у родительского сообщества, есть хоть какое-то доверие к действиям органов власти в настоящий момент», – заключила глава «Объединения родителей».

Москва, Мария Соколова

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