«Я категорически против»: академик РАН оценил планы по вакцинации детей от коронавируса

В России нельзя начинать детскую вакцинацию от Covid-19, не зная о последствиях прививочной кампании среди взрослого населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил академик РАН Николай Зверев, выступая сегодня на заседании круглого стола в Госдуме. В этой связи ученый обратил внимание на главную заповедь врача – не навреди.

«Я категорически против начала вакцинации детей. Как человек, много лет занимающийся этой проблемой, я совершенно не согласен с коллегами. Да, дети некоторые болеют. Да, эти дети иногда умирают. Но давайте проведем анализ, что это за дети. Это дети с тяжелыми хроническими заболеваниями. В вакцине записано – осторожно при сахарном диабете, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях. А это именно те дети, которые болеют тяжело, и от этого умирают», – констатировал академик.

При этом Зверев подчеркнул, что такого понятия, как детская вакцина, не существует. «Вот мы начинаем в роддоме прививать только что родившегося ребенка. Мы потом этой же вакциной – школьника, взрослого человека, старика, и мы что где-то разводим, что-то с ней делаем… то есть, она (вакцина) или работает, или не работает. Какие аргументы и какая разница между 17-летним мальчиком и 18-летней девочкой? Почему ей будут колоть полную дозу, а ему пятую часть? Говорят, чтобы уменьшить число осложнений. Значит, осложнения есть. Они есть, и мы это знаем», – пояснил он.

В то же время академик подчеркнул, что не против вакцинации детей в принципе, но в данном случае есть очень много вопросов. «Я не против вакцинации детей. У нас, кстати, в календаре нет даже тех прививок, которые есть в африканских странах. Мы до сих пор теряем девочек от рака матки, нет вакцины от папилломы – вирусной инфекции, против ветрянки, ротавирусной инфекции, от которой умирают дети. И смертность их выше, чем от этого Covid», – подчеркнул он.

По мнению ученого, перед тем как говорить о детской вакцинации от коронавируса, нужно проанализировать результаты прививочной кампании среди взрослого населения. «Понимаете, это не лекарство! Когда мы даем лекарство, мы можем рисковать, мы спасаем жизнь, потому что если мы не дадим, то человек умрет, и мы тогда рискуем. Но вакцинировать мы будем здоровых наших детишек, и поэтому мы должны быть абсолютно уверены, что не нанесем никакого вреда. Смотрите – в Калининградской области 80% детей имунны к Covid -19, в Московском регионе – это порядка 70%. Как мы будем определять тех, которых надо вакцинировать и не надо? Потому что мы до сих пор не знаем, что будет, если на уровне высоких антител ребенку ввести вакцинный препарат, любой. А вакцина «Спутник», которым мы собираемся вакцинировать, она помимо гена коронавируса несет цельный аденовирус. И не надо забывать, прививая от коронавируса, мы всех прививаем от 26-го и 5-го аденовируса… То есть, надо подождать еще, чем закончится вакцинация взрослых», – сказал академик.

«Мы сейчас как вакцину делаем – раз, через месяц –два, потом через полгода ревакцинация. Мы что, будем каждые полгода ревакцинировать детей? А у ребенка от 5 до 15 свой календарь прививок. Мы что, забудем все остальное, как мы будем втискивать эти вакцины в календарь прививок? Нельзя забывать, что каждая вакцина развивает иммунитет по-своему. Убитые вакцины по одному развивают иммунитет, живые – по-другому. А эта вакцина работает как живая, куда мы ее вставим? Ну давайте все-таки подождем. У нас что, катастрофа? смертность высокая среди детей? Нет», – отметил Зверев.

Кроме того, ученый привел в пример ситуацию в США, где сначала прививку сделали обязательной, а теперь она – по желанию из-за серьезных осложнений. «Дети-то не болеют почему? Особенно маленькие. Вообще бы не стал говорить о 6-8-ми (лет) – у них нет рецепторов для этого вируса, он есть, но его очень мало. Он появляется в больших количествах только у детей с онкологией или какими-то серьезными нарушениями обмена, или какими-то системными заболеваниями. Я считаю, что надо с этим пока подождать. Есть, конечно, родители разные, которые хотят привить своих детей, это их проблема», – подытожил он.

«Поверьте, я и дедушка уже, и прадедушка, у меня девять внуков, двое детей – они все привиты от того, что нужно. Но я, когда агитирую за прививки, я точно знаю, что никакого вреда не будет. Сейчас мы в этом не уверены. А когда не уверены, все-таки первая заповедь врача – не навреди», – заключил Зверев.

Москва, Мария Соколова

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