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Вторник, 30 ноября 2021, 12:10 мск

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Центр Гамалеи собирается испытать вакцину от коронавируса для детей

Центр имени Гамалеи запросил разрешения у Минздрава на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом рассказал глава центра Александр Гинцбург.

По его словам, на проведение I и II фаз клинических исследований потребуется до двух месяцев. Испытывать будут вакцину «Спутник V», которую применяют для взрослых, но в меньших дозах – 1/10 и 1/5, передает «Интерфакс».

Планируется, что исследования первых двух фаз пройдут в Москве. «Думаю, что в этом случае будем рекомендовать 1/10 взрослой дозы, а там посмотрим в ходе клинических исследований», – сказал специалист.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. Препарат «Гам-Ковид-Вак М» основан на той же платформе, что и оригинальный «Спутник V». Прививка также ставится двумя компонентами с интервалом в 21 день. Ожидается, что вакцина для подростков будет введена в гражданский оборот в конце декабря.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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