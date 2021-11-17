Гинцбург дал советы по применению вакцин против Covid-19 в зависимости от возраста

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, какие препараты лучше всего подойдут для вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией.

По его словам, для россиян младше 60 лет подойдет однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», а людям старшего возраста лучше всего прививаться «Спутником V».

«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – «Лайтом», а кто старше 60 – «Спутником V», – цитирует академика РИА «Новости».

Ранее Гинцбург высказал мнение, что в условиях распространения дельта-штамма ревакцинироваться «Спутником Лайт» необходимо раз в полгода. Он назвал вопрос ревакцинации очень критичным на сегодняшний день.

Ученый также рассказал, какой уровень антител достаточен для защиты от дельта-штамма коронавируса уровень антител. По словам специалиста, заражения позволит избежать уровень в 300 международных единиц, а показатель в 500 и более считается идеальными.

Москва, Наталья Петрова

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