Гинцбург оценил достаточный для защиты от дельта-штамма уровень антител

Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург назвал достаточный для защиты от дельта-штамма коронавируса уровень антител. По словам ученого, заражения позволит избежать уровень в 300 международных единиц, а показатель в 500 и более считается идеальными. Об этом Гинцбург сообщил в интервью газете «Известия».

Центр имени Гамалеи вместе со столичным департаментом здравоохранения провел исследование 4 тыс. москвичей. Оно позволило определить, какое количество антител достаточно для защиты от ковида.

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения Covid-19», – привел Гинцбург результаты исследования.

Академик пояснил, что имеет в виду 300 международных единиц – banding antibody units, или нейтрализующих единиц антител. Эти единицы ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Отныне каждая компания, которая выпускает тест-системы, , обязана ввести систему пересчета на единицы ВОЗ. «Теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», – добавил Гинцбург.

По мнению главы Центра имели Гамалеи, коронавирус удастся побороть за несколько месяцев, если количество ежедневно вакцинируемых резко вырастет. Он привел данные мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которым в последние десять дней число вакцинированных в столице возросло в четыре раза в день. «А должно возрасти в десять раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев», – заявил Гинцбург, отметив, что антиковидные ограничения в отрыве от вакцинации от коронавируса «практически бесполезны».

Также ученый заявил, что необходимо различать привитых, то есть людей с QR-кодами, и непривитых. «Тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать», – подчеркнул директор Центра имени Гамалеи.

Ранее сообщалось о разработке в России теста, который оценивает эффективность антител от заражения ковидом после вакцинации или перенесенного заболевания.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.11.21

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