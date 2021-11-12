В Чувашии вводят QR-коды для переболевших ковидом с высоким титром антител

В Чувашии вводят региональную систему QR-кодов для граждан, имеющих высокий титр антител к коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Коды будут действовать только на территории Чувашии.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал», – выдал поручение руководитель региона, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы администрации главы Чувашии.

Как отметил Николаев, эта система «лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей» и позволит «обеспечить безопасность, соблюсти права человека».

По его словам, люди с высоким титром антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, но «в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код». «Права нарушаем людей? Нарушаем», – признал губернатор.

В Чувашии планируют создать региональный ресурс, где люди смогут ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Механизм будет работать на основе реестра лиц с высокими титрами антител. Срок действия этих антител будет определяться врачебной комиссией аккредитованных лабораторий.

Проверять анализы на антитела будут специализированные аккредитованные медицинские организации, что позволит исключить и отфильтровать фальшивые справки, подчеркнул глава республики.

Ранее в Госдуме предложили создать в России реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусной инфекции, но при этом не обращались к врачам или болели бессимптомно, и выдавать им QR-коды. С такой инициативой обратился в Минздрав зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Эту идею уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что данное предложение должны тщательно проработать и оценить эксперты, поскольку есть «очень много нюансов».

Чебоксары, Наталья Петрова

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