«Вопрос близок к решению»: обсуждение выдачи QR-кодов для людей с антителами вышло на финиш

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что правительство России завершает рассмотрение вопроса о возможности выдачи QR-код гражданам, которые переболели коронавирусом неофициально, но имеют антитела к Covid-19.

По словам парламентария, возможность выдавать QR-код людям, которые не попали в официальную статистику по коронавирусу, поскольку переболели бессимптомно или не обращались за медпомощью, но имеют антитела к ковиду, обсуждалась на вчерашнем заседании комитета с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«В настоящий момент, судя по ответу Анны Юрьевны, данный вопрос находится на рассмотрении правительства и близок все-таки к решению», – цитирует Куринного «Парламентская газета».

Накануне Попова сообщил, что в кабмине РФ рассматривают возможность выдачи QR-кода в зависимости от уровня антител к Covid-19, однако никаких решений на этот счет пока не принято. «По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», – отметила глава Роспотребнадзора (цитата по dumatv.ru).

Попова подчеркнула, что решение по этому вопросу должно быть «очень взвешенным». «Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно не будет озвучено», – добавила она.

Позже с комментарием по этому вопросу выступил Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства заявили, что вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается Роспотребнадзором на экспертном уровне. При этом в Роспотребнадзоре указали, что достаточный для защиты уровень антител – это предмет научных дискуссий во всем мире, отметив, что еще ни в одной стране не выдаются документы об иммунном статусе на основании замера уровня антител. «Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтверждённым диагнозом», – отметили в ведомстве.

Тем временем, как сообщают телеграм-каналы, в кабмине уже определили, какое количество антител необходимо для получения QR-кода. «Титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), скорее всего. будет признан условно-достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса и получение QR-кода», – пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник на площадке при правительстве РФ.

Ранее директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал достаточный для защиты от дельта-штамма коронавируса уровень антител. По словам ученого, заражения позволит избежать уровень в 300 международных единиц (Bau, banding antibody units), а показатель в 500 и выше считается идеальными.

Добавим, что на прошлой неделе власти Чувашии анонсировали скорое введение региональной системы QR-кодов для граждан, имеющих высокий титр антител к коронавирусу. Соответствующие сертификаты будут действовать только на территории республики.

Москва, Наталья Петрова

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