В России хотят решить вопрос выдачи QR-кодов переболевшим ковидом неофициально

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусной инфекции, но при этом не обращались за помощью к медикам или болели бессимптомно. Соответствующие предложения он направил главе Минздраве Михаилу Мурашко.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», – цитирует обращение парламентария РИА «Новости».

Как отметил Леонов, необходимо решить проблему, когда гражданин не может получить QR-код, но при этом имеет антитела к Covid-19. Такая мера будет актуальна и для тех, кто привился за границей иностранными вакцинами, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что петербуржцы, которые переболели ковидом, но не обращались к врачу в районную поликлинику, смогут получить QR-коды для посещения общественных мест.

Накануне правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что разрабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе.

Тем временем в интернет слили данные россиян, купивших фейковые справки о вакцинации от коронавируса и сданных ПЦР-тестах. На продажу выставлены соответствующие сведения о 500 тыс. жителях Московского региона.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.21

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