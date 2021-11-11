Теперь официально: оперштаб разрабатывает законопроекты о QR-кодах на транспорте и в магазинах

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил информацию о разработке с профильными ведомствами законопроектов о введении обязательных QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», – приводит комментарий оперштаба ТАСС. В оперштабе пообещали сообщить журналистам дополнительно о внесении этих документов на рассмотрение Госдумы.

Ранее сегодня агентство РБК со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что кабмин России разработал два законопроекта об обязательных QR-кодах, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, в транспорте, кафе и магазинах. Отмечалось, что эта экстренная мера будет действовать до июня 2022 года.

По словам источника издания в правительстве, до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет показывать актуальный отрицательный ПЦР-тест, однако после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от вакцинации. Источник также отметил, что законопроект не касается общественного транспорта, аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Напомним, что в двух регионах России – Татарстане и Волгоградской области – уже введены QR-коды в общественном транспорте.

Второй законопроект вносит поправки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Обязательные QR-коды о прививке, перенесенном заболевании или медотводе вводятся на междугородных и международных рейсах. В документе указано, что проверка кодов будет проводиться при продаже билетов с даты, которую установит кабмин. Согласно поправкам, те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, смогут их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что в администрации президента не рассматривают вопрос о введении QR-кодов на транспорте, отмечая, что это прерогатива правительственного оперштаба по борьбе с коронавирусом. Эти заявления последовали после сообщений в СМИ и телеграм-каналах о проработке такой меры на федеральном уровне.

Так или иначе, на этой неделе в РЖД сообщили о готовности выполнить поручения государства по введению QR-кодов для поездок в случае принятия соответствующего решения. В то же время глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что перевозчик выступает против требования QR-кода при покупке авиабилета. При этом он одобрил проверку сведений о вакцинации на этапе посадки в самолет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.11.21

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