Волгоградская область распространила QR-коды на общественный транспорт

Власти Волгоградской области запретили продавать проездные билеты не привитым от коронавируса или не переболевшим гражданам. Обеспечить себя поездками на общественном транспорте на декабрь можно будет только с QR-кодом, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Организовать продажу социальных проездных билетов, проездных билетов длительного пользования на общественный транспорт городского и пригородного сообщения с учетом наличия документов о вакцинации или перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании коронавирусной инфекцией», – решил региональный оперштаб на очередном заседании.

Исключение сделают только для граждан, которые едут в медучреждение, например, на обследование или восстановительное лечение. Код не спросят и у тех, кто направляется на госпитализацию, но их попросят показать направление от врача.

Мера начнет действовать при покупке проездных на декабрь. Они традиционно появляются в продаже после 15 ноября.

Ранее Татарстан анонсировал аналогичную меру. В Хабаровском крае с 7 ноября без кода нельзя воспользоваться междугородним автомобильным и железнодорожным транспортом.

Волгоград, Наталья Рязанова

Волгоград. Другие новости 10.11.21

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