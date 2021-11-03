Из Хабаровска будут выпускать по QR-кодам

Власти Хабаровского края ввели новые антиковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в регионе. В числе мер – введение пропускной системы с QR-кодами в здании хабаровского аэропорта и предъявление кода при покупке авиабилетов.

Ввести данную меру планируется с декабря текущего года. А уже с 7 ноября без кода нельзя будет воспользоваться междугородним автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Хабаровского края.

Зампредседателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов заявил, что без серьезных ограничений пока не обойтись.

«Растет число пациентов на ИВЛ и тяжелых больных. В прошлом году прирост смертности составил 2600 человек, за 10 месяцев 2021 года эти значения уже превышены. Серьезные ограничительные меры сейчас крайне необходимы», – цитирует чиновника пресс-служба правительства региона.

С 4 по 12 ноября в крае будут закрыты торговые центры, кроме продуктовых и зоомагазинов, аптек. Заведения общепита смогут работать только на вынос или с доставкой. На тот же срок власти приостановили работу аттракционов, бань и алкомаркетов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Николаевском, Солнечном, Комсомольском, Амурском, Вяземском районах. Именно там выявили наибольший прирост больных коронавирусом.

Вход только по QR-коду введут с 4 ноября в косметические и спа-салоны, парикмахерские. Система пропуска по QR-кодам с 13 ноября будет введена в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине, поселке Переяславка района имени Лазо, а также в Хабаровском районе. Непривитые граждане не смогут посетить ТЦ, кафе, гостиницы, бассейны и бани.

Ранее власти Псковской области объявили, что система QR-кодов сохранится в регионе до новогодних праздников включительно.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 03.11.21

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