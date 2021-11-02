Дождались: Псковская область будет жить c QR-кодами постоянно

В Псковской области сохранится система QR-кодов, которая будет действовать, в том числе, в новогодние праздники. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, эта практика будет расширяться.

«QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением, конечно, тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор», – цитирует его слова РБК.

Пока система QR-кодов в Псковской области действует в ресторанах и кафе, досуговых учреждениях, фитнес-клубах и бассейнах. С 30 октября по 7 ноября в регионе установлены нерабочие дни. По словам Ведерникова, власти планируют выйти из них 8 ноября, но будут исходить из ситуации с COVID-19.

Ранее власти четырех регионов России объявили, что режим нерабочих дней будет продлен после 7 ноября. Это республика Коми, Нижегородская, Ульяновская и Амурская области.

Псков, Светлана Антонова

Псков. Другие новости 02.11.21

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