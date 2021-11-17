Власти Хабаровского края вводят QR-коды на внутренних авиалиниях

В Хабаровском крае перелет на внутренних авиалиниях будет возможен только при наличии QR-кода. Нововведение вступает в силу с 1 декабря.

«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», – говорится в сообщении правительства региона.

В начале ноября хабаровские власти анонсировали новые антиковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в регионе. В числе мер – введение пропускной системы с QR-кодами в здании хабаровского аэропорта и предъявление кода при покупке авиабилетов.

Вскоре примеру Хабаровского края последует вся Россия. Накануне замминистра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что QR-коды на авиатранспорте заработают не позднее февраля 2022 года. При этом он уточнил, что ограничение будет действовать не только для российских, но и для зарубежных перевозчиков, которые выполняют рейсы в Россию.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»