На Камчатке QR-коды распространили на межмуниципальный транспорт

Система QR-кодов начала сегодня действовать на межмуниципальном транспорте на Камчатке и на местных авиалиниях, сообщается на сайте регионального правительства.

С 23 ноября QR-коды требуются при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на пять междугородних маршрутов межмуниципального сообщения: № 201 «П-Камчатский – п. Мильково»; № 208 «П-Камчатский – п. Октябрьский»; № 215 «П-Камчатский – п. Эссо»; № 216 «П-Камчатский – п. Ключи»; № 218 «П-Камчатский – п. Усть-Камчатск».

Как отметил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов, пассажир должен предъявить документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, справку о медотводе или о недавно перенесенном заболевании. Кроме того, можно показать справку о наличии антител, она действует 1 месяц.

По словам чиновника, за первую половину дня у всех пассажиров, желающих уехать или улететь, были необходимые документы.

Добавим, что с сегодняшнего дня на Камчатке по поручению главы региона Владимира Солодова начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к Covid-19. Данная услуга платная, поскольку она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий, сообщил глава краевого минздрава Андрей Кузьмин.

«Человеку необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг. После получения результатов анализа лечебное учреждение выписывает справку о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции», – рассказал министр.

Напомним, с 22 ноября QR-коды введены на общественном транспорте Татарстана, кроме такси и межрегиональных перевозок. В Казани, по данным властей, более 1 тыс. человек не смогли воспользоваться услугами общественного транспорта. Нововведение обернулось многочисленными конфликтными ситуациями и скандалами из-за проверки QR-коды. Мэрия сообщила о госпитализации нескольких кондукторов, пострадавших от нападения пассажиров. Транспортники оценили снижение пассажиропотока в пределах 20-30% после введения QR-кодов.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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