Госпитализированные кондукторы, перебои и опоздания – к чему привело введение QR-кодов в транспорте Казани

Кондукторы в общественном транспорте Казани подверглись нападениям со стороны пассажиров из-за проверки QR-кодов. Одного избили, другому прыснули в лицо из перцового баллончика. В итоге несколько человек госпитализированы. Об этом сообщила мэрия Казани в своем телеграм-канале. Татарстан стал первым регионом в России, где начала работать система QR-кодов в общественном транспорте.

«Еще не завершился первый день, как в Татарстане стало действовать требование на предъявление QR-кода в общественном транспорте, однако уже появилось несколько сообщений о проявлении насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные», – говорится в сообщении.

По информации главы ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова, инцидент с баллончиком произошел в автобусе маршрута № 31 около станции метро Аметьево. Пассажир ударил женщину-кондуктора и брызнул ей в лицо из перцового баллончика в ответ на просьбу показать QR-код, передает «Интерфакс». На место вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшая написала заявление о нападении.

Мэрия попросила горожан не проявлять агрессию в кондукторов, отметив, что «персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться». «Сокращение сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах. Пожалуйста, давайте вместе постараемся не допустить этого и с уважением отнесемся к тем, кто выполняет свою работу», – призвали в горадминистрации.

Напомним, что с понедельника, 22 ноября у пассажиров общественного транспорта в Татарстане, кроме такси и межрегиональных перевозок, начали проверять наличие QR –кода о вакцинации от коронавируса, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Это спровоцировало многочисленные конфликтные ситуации, скандалы в транспорте и на остановках, перебои в движении автобусов и трамваев и опоздания на работу. От этой ситуации выиграли таксисты, поднявшие цены как минимум в два раза.

По данным транспортников, в Казани за сегодняшний день из трамваев и троллейбусов высадили около 800 пассажиров без QR-кодов, в метро не пустили 244 человека. Пятерых человек задержали после устроенных ими конфликтов с кондукторами и контролерами.

Горожане в соцсетях пишут гневные посты, призывая отменить ограничения и не делить людей на вакцинированных и непривитых. Некоторые предлагают способы, как обойти избежать проверки QR-кодов в общественном транспорте.

Тем временем жители Казани без QR-кодов объединились, чтобы подвозить друг друга на работу и по делам. Они создали в одном из мессенджеров чат, в котором обсуждают будущие поездки. Всего за пару дней канал набрал почти 5 тыс. подписчиков.

Добавим, что в Кремле поддержали введение QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане, при этом выразив надежду на скорое решение проблем, связанных с нововведением. «Регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены… Подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первом этапе, но надеемся, что скоро эта ситуация выровняется», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Казань, Наталья Петрова

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