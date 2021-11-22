Скандалы, сотни высаженных пассажиров и взлет цен на такси: в Татарстане начали проверять QR- коды в транспорте

В Татарстане с сегодняшнего дня начала работать система QR- кодов в общественном транспорте. За утро понедельника в Казани проверяющие высадили более 500 пассажиров транспорта без кодов. Транспортники сообщают о конфликтных ситуациях, скандалах и задержках маршрутов из-за пассажиров без QR- кодов. Так, из-за конфликта с пассажиром, который отказался показать QR-код, произошла получасовая задержка нескольких трамвайных маршрутов, отчитался МУП «Метроэлектротранс». Кроме того, из-за устроивших скандал пассажиров без QR-кодов встали несколько автобусов. Скандалы и конфликтные ситуации возникли и в метро. На этом фоне такси, где не требуются QR- коды, повысили свои расценки.

Казанский МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале, что по состоянию на 07:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из транспорта более 500 человек, у которых не было QR- кодов. Из-за отказа пассажир трамвая предъявить QR-код и выйти из салона произошла задержка двух трамвайных маршрутов. Отмечается, что пассажир назвал действия кондуктора незаконными и вызвал полицию. Задержка движения составляет 30 минут.

В метрополитене сложилась аналогичная ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров, отметили на предприятии. Так, женщина устроила скандал после того, как ее не пропустили со справкой о том, что она получила первую прививку от коронавируса.

В автобусах ситуация не лучше. По словам председателя ассоциации АТП Татарстана Сергея Темлякова, утром в Казани из-за устроивших скандал пассажиров без QR-кодов встали несколько автобусов. «Есть моменты, что уже останавливаются автобусы… 99% пассажиров едут с кодами, есть 1-2 человека, которые скандалят. Из-за них вынуждены останавливаться автобусы, вызываться наряд полиции», – сообщил он изданию «Бизнес Онлайн», отметив, что с утра есть несколько таких случаев – сейчас водители автобусов ждут наряды полиции.

Темляков при этом отметил, что решение о введении QR-кодов принималось не перевозчиками, и призвал не вымещать злость на кондукторах и водителях.

Напомним, что Татарстан стал первым российским регионом, в котором начали действовать QR-коды в общественном транспорте. Для проезда в любом общественном транспорте, кроме такси и межрегиональных маршрутов, жителям республики старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Коды в общественном транспорте проверяют после того, как пассажир вошел в салон, а также на остановках. Кроме того, с 22 ноября в Татарстане заблокированы транспортные карты для невакцинированных граждан старше 60 лет без справки о медотводе.

Между тем в соцсетях сообщают о взлетевших ценах на такси и о том, что практически все свободные каршеринговые автомобили оказались занятыми. Жители Казани пишут в социальных сетях, что средняя стоимость поездок в такси превысила 300 рублей и порой доходит до 500-600 рублей.

Кондукторы в транспорте в свою очередь жалуются на в разы увеличившееся хамство со стороны пассажиров и на сбои в работе оборудования, с помощью которого проверяют коды.

Казань, Наталья Петрова

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