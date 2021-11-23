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Протесты против QR-кодов

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NewDayNews.ru

Вторник, 23 ноября 2021, 11:58 мск

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В Уфе решили выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта

Мэр Уфы Сергей Греков во вторник дал поручение выборочно проверять QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании у пассажиров общественного транспорта. Заявление об этом он сделал на совещании в горадминистрации.

Градоначальник отметил, что власти Уфы пока не собирается вводить обязательные QR-коды для поездок на общественном транспорте, как в соседних регионах. Тем не менее, подчеркнул он, «необходимо делать выборочные проверки, в том числе и в общественном транспорте», сообщает ИА «Башинформ».

Мэр также сообщил, что в городе работают около 180 бригад, которые проверяют соблюдение антиковидных ограничительных мер, передает ТАСС.

При этом ни сам градоначальник, ни представители мэрии не уточнили, как контролеры будут поступать с теми, у кого не окажется QR-кодов.

Накануне в соседнем с Башкирией Татарстане начала действовать система QR-кодов в общественном транспорте, за исключением такси и межрегиональных перевозок. При отсутствии кода пассажиров высаживают из транспорта. Новшество привело к многочисленным конфликтным ситуациям и скандалам из-за проверки QR-кодов, а также к задержкам в движении транспорта. По данным мэрии, госпитализированы несколько кондукторов, пострадавших от нападения пассажиров. За сутки более 1,6 тыс. человек без QR-кодов не пустили в электротранспорт Казани. По оценке транспортных организаций, нововведение обернулось снижением пассажиропотока на 20-30%.

Добавим, в казанском МУП «Метроэлектротранс» сегодня заявили, что с пассажиров без QR-кодов взыщут ущерб из-за простоя транспорта.

Уфа, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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