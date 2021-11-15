За проезд в транспорте без QR-кода россиянам грозит штраф 30 тысяч рублей

Жители Татарстана, которые не соблюдают антикоронавирусные ограничения в транспорте, могут быть оштрафованы. Для физлиц размер штрафа составит 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

«За несоблюдение антиковидных мер нарушителям будут грозить внушительные штрафы – до 30 тысяч рублей для обычного человека, до 50 тысяч – для должностного лица и до 300 тысяч рублей – для юридического лица. Нововведения будут касаться не только наземного транспорта, но и метрополитена», – сообщается в пресс-релизе.

В Татарстане новые ограничительные меры начнут действовать с 22 ноября. В частности, пассажирам старше 18 лет будет запрещен проезд без QR-кода. Меры касаются автобусов, перевозящих пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. При этом для такси сделано исключение.

Обязанности по проверке QR-кодов возложили на кондукторов. Троллейбусы без кондукторов, скорее всего, с 22 ноября перестанут выходить на линию.

Казань, Зоя Осколкова

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