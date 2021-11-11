В Татарстане система QR-кодов введена на всех видах транспорта

Жители Татарстана будут пользоваться транспортом на территории республики по QR-кодам, сообщили в пресс-службе президента республики. Минздрав Татарстана работает над единым QR-кодом для жителей региона, которым нельзя прививаться от коронавируса из-за противопоказаний.
«QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный)», – говорится в сообщении главы региона. Руководству РЖД и Росавиации направлено прошение ввести систему QR-кодов для межрегиональных перевозок.
Впускать в автобусы будут привитых и переболевших Covid-19 граждан с электронными и бумажными кодами. Проверять документ должны будут работники перевозчиков в момент посадки в транспорт. Перевозчикам обещаны субсидии на покупку технических средств для проверки кодов.
Ранее днем федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19 подтвердил работу над законопроектами о введении обязательных QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе.
Казань, Наталья Рязанова
Казань. Другие новости 11.11.21
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