В Татарстане система QR-кодов введена на всех видах транспорта

Жители Татарстана будут пользоваться транспортом на территории республики по QR-кодам, сообщили в пресс-службе президента республики. Минздрав Татарстана работает над единым QR-кодом для жителей региона, которым нельзя прививаться от коронавируса из-за противопоказаний.

«QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный)», – говорится в сообщении главы региона. Руководству РЖД и Росавиации направлено прошение ввести систему QR-кодов для межрегиональных перевозок.

Впускать в автобусы будут привитых и переболевших Covid-19 граждан с электронными и бумажными кодами. Проверять документ должны будут работники перевозчиков в момент посадки в транспорт. Перевозчикам обещаны субсидии на покупку технических средств для проверки кодов.

Ранее днем федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19 подтвердил работу над законопроектами о введении обязательных QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 11.11.21

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