Почти половина россиян против введения любых QR-кодов

42% россиян выступают против введения QR-кодов в каких бы то ни было заведениях и общественных местах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

В исследовании приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Участников попросили рассказать, как они относятся к законопроекту о вводе QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, который был внесен на днях в Госдуму.

42% высказались против этой идеи. 36% поддерживают QR-коды для посетителей массовых мероприятий. 28% одобряют электронные пропуска в самолеты, 26% – в поезда. Четверть положительно отозвались об идее впускать по QR-кодам в заведения общепита. 23% россиян выступают за посещение по QR-коду учреждений культуры. 16% не против введения пропускной системы в непродовольственных магазинах.

Наибольшая доля противников QR-кодов среди россиян, которые не поставили прививку от коронавируса – 70%. Лишь 5% антипрививочников готовы вакцинироваться, если сертификат будут требовать для посещения массовых мероприятий. 3% готовы привиться из-за введения QR-кодов в поездах. По 2% респондентов поставят прививку ради возможности посещения заведений общепита и учреждений культуры. 1% готов привиться ради покупок в непродовольственных магазинах. Большинство же антипрививочников не хотят вакцинироваться от коронавируса в любом случае.

Москва, Зоя Осколкова

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