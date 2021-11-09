«Аэрофлот» одобрил QR-коды при посадке в самолет, но не при покупке билета

Компания «Аэрофлот» не одобрила введение системы QR-кодов для покупки авиабилетов. Глава компании Михаил Полубояринов допустил проверку сведений о вакцинации на этапе посадки в самолет, но не раньше.

«Нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет безо всяких ограничений. Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить. А при посадке, если такие ограничения вводятся, то это нормально», – цитирует бизнесмена «Интерфакс».

Полубояринов допустил, что проверка QR-кодов в авиакассах может стать стимулом для вакцинации в принципе. Но наличие или отсутствие прививки не влияет на риск заразиться Covid-19 в самолете, поскольку воздух на борту «очень хорошо чистится».

Напомним, власти Хабаровского края анонсировали введение пропускной системы по QR-кодам для вылетающих или гостей региона. Наличие сертификата планируется проверять при входе в аэропорт и покупке билета. Власти Камчатки ввели похожую меру, ограничив пропуск по QR-коду на рейсы внутри региона.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.11.21

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