Как скажут, так и сделаем! РЖД готовы выполнить поручения по введению QR-кодов

В РЖД сообщили о готовности выполнить поручения государства по введению QR-кодов для поездок в случае принятия соответствующего решение. Об этом заявил замглавы холдинга Евгений Чаркин.

Топ-менеджер отметил, что этот вопрос «находится в плоскости государственного регулирования», решений, которые могут быть утверждены на уровне правительства. РЖД технологически готовы к выполнению требований, которые могут поступить от государства по вопросу введения QR-кодов для поездок, заверил он. «Какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что перевозчик выступает против требования QR-кода при покупке авиабилета. При этом он одобрил проверку сведений о вакцинации на этапе посадки в самолет.

В свою очередь, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента не обсуждается введение QR-кодов на транспорте, отметив, что это прерогатива правительственного оперштаба по борьбе с коронавирусом. Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос в возможности введения QR-кодов на авиа-и железнодорожном транспорте по всей стране.

Ранее власти Хабаровского края сообщили о введении с 1 декабря пропускной системы с QR-кодами в здании хабаровского аэропорта и предъявление кода при покупке авиабилетов. Систему QR-кодов для авиаперевозок, а также в межмуниципальном автобусном сообщении с 23 ноября вводят на Камчатке. 6 ноября власти Татарстана анонсировали введение QR-кодов для проезда на общественном транспорте. Отмечалось, что эта мера начнет действовать через две недели.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.21

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