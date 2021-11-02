Неофициально переболевшие ковидом петербуржцы получат QR-коды

Жители Санкт-Петербурга, которые переболели коронавирусом, но не обращались к врачу в районную поликлинику, смогут получить QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Факт болезни можно будет подтвердить результатами ПЦР-теста, который гражданин сдавал в момент заболевания, или сделанным уже сейчас положительным тестом на антиген. Эти документы нужно будет представить в поликлинику по месту жительства.

По словам Лисовца, документы рассмотрит врачебная комиссия. «Если комиссия посчитает, что предоставленной информации достаточно для того, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет занесена в федеральный регистр, а оттуда на портал «Госуслуг», где будет оформлен QR-код», – цитирует чиновника Regnum.

Отмечается, что поликлиники начали принимать документы у неофициально переболевших Covid-19 c 1 ноября.

На территории России с 30 октября (а в ряде регионов РФ раньше этой даты) действует режим нерабочих дней, который продлится по 7 ноября. Власти регионов вправе их продлить после 7 ноября, исходя из ситуации с заболеваемостью ковидом. Практически во всех регионах действует система QR-кодов о вакцинации или перенесенном Covid-19 для посещения общепита, учреждений культуры, торговых центров и других общественных мест.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.11.21

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