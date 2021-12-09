Властям Петербурга запретили выдавать QR-коды переболевшим ковидом неофициально

Петербургское управление Роспотребнадзора отменило разрешение выдавать QR-коды для посещения общественных мест тем, кто переболел коронавирусом, но не обращался к врачу в районную поликлинику. Соответствующее письмо главный санитарный врач города Наталья Башкетова направила губернатору Александру Беглову, сообщает издание dp.ru.

По ее мнению, такая практика выдачи сертификатов внесет неразбериху в статистику по заболеваемости Covid-19. В ведомстве также сочли, что раздача кодов неофициально переболевшим будет нарушать законодательство.

В ноябре стало известно, что петербуржцы, переболевшие ковидом, но не обращавшиеся за медпомощью в поликлинику, смогут получить QR-коды для посещения общественных мест. Об этом заявляли в городском комитете по здравоохранению.

Как анонсировал ранее глава комитета Дмитрий Лисовец, факт болезни можно будет подтвердить результатами ПЦР-теста, который гражданин сдавал в момент заболевания, или сделанным уже сейчас положительным тестом на антиген. Эти документы нужно будет представить на рассмотрение врачебной комиссии в поликлинику по месту жительства, отмечал он.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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