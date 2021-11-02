В России создали тест, оценивающий эффективность антител от заражения Covid-19

В России разработали тест, который определяет активность антител к коронавирусу. Таким образом, тест-система покажет, насколько эффективно антитела защищают человека от Covid-19 после вакцинации или перенесенного заболевания. Это первый подобного рода тест отечественного производства. Результат анализа можно получить через полтора часа, заявляют разработчики.

Создателями количественного теста для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к SARS-CoV-2 стали специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ) РАН и Центра компетенций национальной технологической инициативы, пишут «Известия».

По словам научного сотрудника лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгия Скрябина, помимо определения количества антител, важно знать их «качество» – насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и размножиться.

«Согласно нашим исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз», – подчеркнул специалист.

Испытания новой тест-системы проводятся в Центральной клинической больнице (ЦБК) РАН. Сейчас проверено 160 образцов крови от людей, сдававших анализ на антитела IgG к коронавирусу. Как отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией ЦКБ РАН Наталья Алешенко, даже при высоком титре антитела иногда показывали низкую активность.

По ее словам, самые хорошие результаты отмечены у недавно переболевших ковидом или же у болевших около года назад, а затем привитых. Однако, указала специалист, у части перенесших коронавирус антитела бывали «довольно слабые».

По мнению Алешенко, иметь представление об активности антител нужно в первую очередь для понимания, стоит ли человеку вакцинироваться или ревакцинироваться.

В настоящее время разработчики готовят документы для передачи тестов в Росздравнадзор для их регистрации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.21

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