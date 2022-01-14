«Ладно взрослых, но детей – нет»: уральцы против вакцинации подростков (ВИДЕО)

В России на следующей неделе больницы начнут получать вакцину от коронавируса для подростов «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. «Новый День» спросил у людей на улице, готовы ли они поставить прививку от Covid-19 своему ребенку?

Прививать ли ребенка от ковида

Подавляющее большинство опрошенных не хотят вакцинировать детей. При этом часть горожан выступает против прививок от коронавируса и для взрослых. «Ни в коем случае, потому что это эксперимент. А кто над собой экспериментирует, тот себя не уважает. Это все не доказано», – сказала екатеринбурженка. Другие против вакцинации только детей: «Она еще не проверена, чтобы на ребенке испытывать. Ладно взрослых, но детей – нет», – сказал «Новому Дню» молодой папа.

Меньшинство опрошенных готовы поставить «Спутник М» своему ребенку. «Я за вакцину на 100%. Мой ребенок уже болел коронавирусом, и мы не очень хорошо его перенесли. Если вакцина защитит его, то почему нет. В любом случае когда-нибудь придется на ком-нибудь проверять. Я думаю, что доказательная медицина сейчас не так популярна, как мифы из Instagram».

В прошлом году «Новый День» интересовался у свердловчан, как они относятся к введению пропуска в торговые центры, кинотеатры и другие места по QR-кодам.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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