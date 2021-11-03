«Еще немножко, и тут какая-нибудь революция начнется, и я ее поддержу», – свердловчане о системе пропусков по QR-кодам

С началом нерабочей недели попасть в торговые центры, кинотеатры и другие места досуга можно только по QR-кодам. «Новый День» спросил у горожан, как они относятся к этому нововведению.

Вход по QR-кодам – реакция граждан

Большинство из опрошенных корреспондентами отмечали, что новые правила доставили неудобства. «Достаешь документы, все это долго по времени. Жалко сотрудников, которые стоят и мучаются с этими справками, QR-кодами», – сказала екатеринбурженка.

Некоторые поддерживают идею и жалеют, что систему не ввели раньше: «Я считаю, что давно нужно было это ввести, потому что здоровье нации – это превыше всего», «Да, в принципе, нормально, единственное – большое столпотворение на входе. Возможно, можно было считывающие устройства какие-нибудь поставить», – говорит горожанка.

Другая же часть уверена, что эта проверка не нужна: «Смысла нет никакого, в транспорте все стоя едут по 50 человек». «Собираюсь вакцинироваться, но это, конечно, неудобно. Я думаю, еще немножко, и тут какая-нибудь революция начнется, и я ее поддержу», – сообщила «Новому Дню» одна из респонденток.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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