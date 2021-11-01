«Хоть в футбол играй на дороге»: как свердловчане встретили начало нерабочей недели (ФОТО)

В Свердловской области началась нерабочая неделя. В столице Урала разрешилась проблема с пробками. «Переходила дорогу на Луначарского – Короленко. Ни в ту, ни в другую сторону не было машин, хоть в футбол играй на дороге», – сообщает екатеринбурженка.

Меньше народа и в общественном транспорте: «Наконец 8 Марта поехала, каждое утро там стоял. В некоторых автобусах много народа, где-то меньше, но обычной давки нет», – пишет «Новому Дню» свердловчанин. Как сообщал «Новый День», общественный транспорт сегодня ходит по графику выходного дня, интервалы движения увеличены.

В 9 утра пробки на дорогах в 2gis оценивалась в 3 балла. На прошлой неделе город в это время стоял в 8-балльных пробках.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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