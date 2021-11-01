«Не хожу по музеям и другим злачным местам», – горожане о досуге с QR-кодом (ВИДЕО)

На Среднем Урале стартовала нерабочая неделя – у горожан появилось время отдохнуть и культурно провести досуг. Однако попасть в театры, музеи, библиотеки можно по только QR-кодам. «Новый День» решил спросить у жителей Вторчермета, как они относятся к этому нововведению и как это скажется на их времяпрепровождении.

Горожане о QR-пропусках в театры и музеи

Большинство опрошенных проблема непопадания в музей или театр обошла стороной: «Очень тяжело, ни дня без музеев прожить не могу, – иронично заметил горожанин. – Я не помню, когда в последний раз был в филармонии, так что мне без разницы, пусть вводят что хотят». «Я лично не хожу не по музеям, ни по всем остальным злачным местам. Я купил газетку, сел на скамеечку, почитал. Что не понравилось, забыл», – рассказал другой.

У кого-то даже в выходные не хватает времени: «Насчет идеи – не знаю. Я на работе постоянно: и днем и ночью. Я не хожу, да это уже и не мое, я старый для этих дел».

«Я в музеи и филармонию не хожу, я только в буфет хожу, так что для меня это нестрашно. Но идея сама – бред. Я не хочу колоться, а если это мне вред принесет?» – заметил житель Вторчермета.

Среди встреченных съемочной группой «Нового Дня» нашлись и обладатели QR-кода: «Мы привиты, нам нормально, скоро вот поедем в Тобольск, там музей, старый город». «Недавно была в театре. Да и к QR-кодам я нормально отношусь, у меня есть справка», – сказала свердловчанка.

Но чаще все же попадались те, кого в учреждения культуры совсем не тянет. «В последний раз я был в 2003 году в филармонии. Я все это, что показывают, уже посмотрел», – сказал екатеринбуржец и, покачиваясь, пошел домой.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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