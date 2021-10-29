Пропуск по QR-коду и нерабочие дни. Что нужно знать о новых правилах (ИНФОГРАФИКА)

В Свердловской области меняются правила жизни: для того чтобы куда-то попасть, нужно будет предъявить QR-код о вакцинации либо перенесенном Covid-19. Это правило начнет действовать уже с завтрашнего дня. А с понедельника, 1 ноября, начнутся нерабочие дни. Но на каникулы уйдут не все. «Новый День» в простых инструкциях напоминает, что и для кого меняется.

Где нужны QR-коды с 30 октября

Что показывать на входе?

Нерабочие дни: кто работает, а кто нет

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

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