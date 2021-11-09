Больную Covid-19, которая улетела на юг, оштрафовали на 75 тысяч

Пышминский районный суд оштрафовал на 75 тысяч рублей жительницу поселка. Она обвинялась в нарушении ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повлекшие причинение вреда здоровью человека».

Женщина, болея Covid-19, улетела по работе на международный конкурс на юг России. По информации Роспотребнадзора по Свердловской области, работодатель о диагнозе знал, но сотрудницу от участия не отстранил. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Но и это еще не все. С конкурса женщина возвращалась в Свердловскую область с рабочим коллективом на поезде. В купе она находилась со своей коллегой, которая после прибытия также заболела Covid-19, сообщают в ведомстве.

Напоминаем, с 30 октября для того, чтобы попасть в публичное место, нужно предъявить QR-код о вакцинации либо перенесенной болезни. «Новый День» составил памятку, куда не попасть без QR-кода, а также где его удобнее всего хранить.

Пышма, Никита Кондрашин

Пышма. Другие новости 09.11.21

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