Где хранить QR-код, чтобы не устраивать пробку на входе в общественные места

Торговый центр. Вечер. Очередь на входе копится. Многие только перед охранником вспоминают, что нужно найти свой QR-код на «Госуслугах» и паспорт в глубине сумки. Очередь ждет, злится, карма портится. «Новый День» подготовил несколько советов, куда прикрепить QR-код, чтобы облегчить жизнь себе и окружающим на входах в Covid-free зоны.

1. Паспорт + QR-код. Идеальный вариант для тех, кто каждый день ходит с документом.

Инструкция по применению: печатаем QR-код в небольшом формате (например, 3 на 3 сантиметра) и прикрепляем к обложке паспорта.

Пояснение: многие посетители ТЦ не знают, что сканер считывает только QR-код, а остальные данные сертификата с портала госуслуг не нужны.

2. Бейдж с QR-кодом и документом с разных сторон. Подойдет тем, кто не привык постоянно держать телефон в руках.

Инструкция по применению: печатаем QR-код, снимаем бумажную копию страницы документа (паспорта, студенческого, прав) или берем оригинал. Помещаем карточки с двух сторон в бейдж со шнурком и надеваем на шею.

Пояснение: вариант с копиями работает не во всех общественных местах, стоит уточнить у охранников.

3. Файл на смартфоне. Подойдет тем, кто не расстается с телефоном.

Инструкция по применению: сканируем удостоверение личности, скачиваем QR-код, соединяем оба документа в одном файле и сохраняем на телефон.

Пояснение: работает в большинстве Covid-free зон, но могут быть исключения.

4. Тинькофф-документы. Вариант, подходящий клиентам банка Tinkoff.

Инструкция по применению: в мобильном приложении «Тинькофф» на главной странице переходим в документы, добавляем QR-код. При посещении Covid-free зоны нужно сначала показать в приложении код, а потом открыть данные паспорта.

Пояснение: работает не во всех случаях, потому что не все охранники знакомы с системой онлайн-банков.

Кроме этого есть много вариантов, где хранить QR-код, чтобы не искать его долго на «Госуслугах»: распечатать и положить под чехол телефона или в кошелек, установить на экран блокировки смартфона, заламинировать и пришить к верхней одежде, набить татуировку (для самых отчаянных). А можно просто добавить QR-код в избранные изображения или файлы и заранее готовить его в очереди.

Напомним, что пройти в общественное место можно по QR-коду или справке из поликлиники, но не по прививочной книжке. Обязательно вместе с кодом нужно предъявлять любой документ: паспорт, загранпаспорт, военный билет, студенческий билет, права.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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