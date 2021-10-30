С прививочной книжкой в ТЦ не пустят, даже если если есть «ковидная» отметка

В общественные места нельзя попасть по прививочному сертификату. Об этом сообщили «Новому Дню» в торговом центре «Омега».

Охранник на входе в магазин «Кари» попросил QR-код, на что корреспондент «Нового Дня» предъявила ему прививочный сертификат, который выдают в школе. В сертификате есть печать, дата прививки, фамилия и имя.

«Нет, такое не прокатит, – сообщил охранник. – Нужна хотя бы справка, где есть куар. Не трудно же сделать госуслуги. Мне нечего у вас просканировать».

Как рассказал «Новому Дню» читатель Михаил Коновалов, он провакцинировался неделю назад, но QR-код до сих пор не пришёл в личный кабинет госуслуг.

«Нас на работе привили централизовано почти неделю назад, но QR-кода нет. Никакой справки тоже не дали. Вот сижу дома, жду его, а планировал сходить на вечеринку по случаю Хэллоуина», – сказал Михаил.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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