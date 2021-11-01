В Екатеринбурге появился платный «шопинг по QR-коду»

С введением QR-кодов в Екатеринбурге распространяется платная услуга шопинга по сертификату о вакцинации. Подобные объявления появились на сервисе Avito.

«Схожу за вас в торговый центр, если у вас нет QR-кода, приобрету все необходимое и привезу. Оплата по чеку + доставка», – предлагают предприимчивые горожане. Цена на услуги варьируется от 100 до 500 рублей. Некоторые курьеры готовы сходить за непривитых даже в продуктовый магазин, хотя доступ в супермаркеты никто не ограничивал.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября действуют covid-free зоны. В них входят все торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны, магазины (кроме аптек, продуктовых и магазинов товаров первой необходимости), прачечные, химчистки, парикмахерские, кинотеатры, аквапарки, детские игровые площадки, спортивные учреждения (за исключением профессиональных спортклубов), музеи, библиотеки, ночные клубы. Чтобы попасть в эти места, нужно показать на входе QR-код или медицинскую справку о вакцинации либо перенесенном коронавирусе. Для несовершеннолетних это требование не действует. Свердловчане с медотводом тоже могут посещать общественные места, но обязаны иметь отрицательный ПЦР тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

О новых правилах жизни в QR-реальности можно почитать здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

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