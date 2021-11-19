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Пятница, 19 ноября 2021, 15:35 мск

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«Я привился дважды, чего и вам желаю». Губернатор Куйвашев выложил свой QR-код в интернет

Евгений Куйвашев обнародовал свой QR-код на странице в instagram, чтобы доказать свердловчанам, что он вакцинировался.

«Евгений, а вы-то сами поставили себе чудо укольчик? Конечно. Я прививался дважды, и когда придет время, привьюсь в третий раз. Чего и вам желаю. А чтобы не было сомнений, показываю вам свой QR-код», – написал губернатор.

По информации с «Госуслуг», действует QR-код Евгения Куйвашева до 11 июня 2022 года.

Как ранее писал «Новый День», 16 ноября губернатор на заседании заксобрания объяснил собравшемся, зачем нужно прививаться: «На земле главные – не люди, а вирусы, и под них надо подстраиваться».

С 30 октября в Свердловской области действует система проверки QR-кодов. Попасть в торговые центры, кинотеатры и другие места досуга можно только по QR-кодам. «Новый День» на карточках показал, куда не пустят без QR-кода.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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