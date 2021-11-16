«На земле главные – не люди, а вирусы, и под них надо подстраиваться», – Куйвашев объяснил, зачем надо вакцинироваться

Губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании заксо довольно эмоционально объяснил депутату от КПРФ Габбасу Даутову, почему необходимо ставить прививки от Covid-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат возмущался тем, что людям «вкалывают неизвестно что».

«Известно, что мы вкалываем, мы вкалываем российскую вакцину, – ответил Куйвашев. – Перед вами стоит человек, который уже два раза вакцинировался, и, как видите, ничего страшного – стоит. Мировая практика другая. Вы в такси не сядете, вы ни в один продуктовый магазин не войдете во многих европейских странах, не только европейских, я уже не говорю про Китай, без вакцины. Надо понять: на земле главные – не люди, а главные – вирусы, и нам нужно подстраиваться под их жизнь, понимаете? Вся история нашей планеты говорит о том, что без науки, без вакцины, человечеству сложно выживать».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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