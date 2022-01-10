В Качканаре пройдут довыборы в городскую думу

27 марта в Качканаре состоятся дополнительные выборы в городскую думу по одномандатному округу № 16. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Выдвижение кандидатов начнется с 11 января 2022 года, проголосовать смогут более 1670 избирателей Качканара.

Как уже сообщал «Новый День», после осенних выборов гордума Качканара лишилась одного депутата: Габбас Даутов прошел в заксо в составе партийного списка КПРФ.

В составе заксо Даутов уже успел прославиться перепалкой с губернатором Евгением Куйвашевым. Говоря о вакцинации от ковида, депутат возмущался тем, что людям «вкалывают неизвестно что». На что Куйвашев ответил: «На земле главные – не люди, а главные – вирусы, и нам нужно подстраиваться под их жизнь».

Качканар, Евгения Вирачева

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