«Еще один инструмент контроля государством»: уральцы оценили систему пропусков по QR-кодам (ВИДЕО)

Уже больше двух недель, с 30 октября, попасть в торговые центры, кинотеатры и другие места досуга свердловчане могут только по QR-кодам. «Новый День» спросил у горожан, как им такая система и с какими трудностями они столкнулись.

QR-коды: за и против

Большинство опрошенных негативно относятся к режиму проверки QR-кодов. Люди считают, что власть через эту систему силой навязывает вакцинацию: «Я без QR-кода никуда не могу попасть, не могу купить себе одежду, не могу зайти в аптеку, если она в ТЦ. Я думаю, на людей не так нужно влиять, чтобы они вакцинировались. Нужно выделять денежные средства, чтобы люди получили полное медицинское обследование, чтобы люди знали, можно им ставить эту вакцину или нет», – сообщила екатеринбурженка.

С этим соглашаются и другие опрошенные. При этом горожане добавляют, что пропуска по QR-кодам нарушают их права: «Неудобно, к тому же это ограничивает права и свободы людей. Вакцинация должна быть по собственному желанию».

Часть свердловчан систему поддерживают, но люди устали от постоянных сбоев в работе «Госуслуг»: «Только что не пустили в заведение, потому что сайт госуслуг не работает. Не можем на бизнес-ланч попасть. Неудобства налицо: они теряют клиентов, а мы не можем поесть. Система для сдерживания заболеваемости, может, неплохая, но реализация хромает».

Но некоторые – правда, их меньшинство – полностью поддерживают эту систему: «Как-то нужно наводить порядок в связи с пандемией, надо ограничивать скопления людей».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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