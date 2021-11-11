QR-коды на «Госуслугах» не открыть – опять упал сайт

«Госуслуги» временно недоступны, не работает ни сайт, ни мобильное приложение. Как сообщает наш читатель, в «Радуга-парке» в Екатеринбурге на входе образовалась небольшая очередь из-за того, что посетители не могут показать QR-коды на входе. Причина – не работают «Госуслуги».

«По техническим причинам портал временно недоступен», – написано на сайте при попытках открыть QR-код. При этом главная страница сайта работает, как и остальные вкладки. Проблемы возникают, если открываешь вкладку «Сертификаты и QR-коды».

Читатели «Нового Дня» волнуются, что после сбоя сайта им опять «обнулят» сертификаты. А «Новый День» тем временем напоминает, где хранить QR-код, чтобы он всегда был под рукой.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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